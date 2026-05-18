Экс-премьер Польши возмутился и сравнил освобождение Ермака с гангстерским фильмом

Бывшего главу офиса Зеленского Ермака выпустили из СИЗО. За него внесли залог более 3 млн долларов. Содержали его в так называемой министерской камере. В ней арестант провел четыре ночи.

Вот что написал на своей странице в соцсети экс-премьер Польши Лешек Миллер: "Обычный гражданин, укравший велосипед, получает наручники и полицейский надзор. Человек из высших эшелонов власти, подозреваемый в отмывании миллионов, получает счет к оплате. Немного похоже на выселение из пятизвездочного отеля: "Спасибо за пребывание в нашем заведении, вот ваш счет". Вся эта история также напоминает гангстерский фильм: роскошные поместья под Киевом, миллионы долларов, таинственные денежные потоки, влиятельные люди и, конечно же, не слишком высокий залог, чтобы друзьям не пришлось ждать следующего транша европейских денег".