Экс-премьер Польши возмутился и сравнил освобождение Ермака с гангстерским фильмом
Бывшего главу офиса Зеленского Ермака выпустили из СИЗО. За него внесли залог более 3 млн долларов. Содержали его в так называемой министерской камере. В ней арестант провел четыре ночи.
Экс-глава офиса Зеленского Ермак вышел из СИЗО под залог в 3,1 млн долларов
Об этом сообщает украинский телеканал "5"
14 мая Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Ермака на 60 дней по делу об отмывании свыше 10 млн долларов с возможностью внесения залога. Даже на Западе возмутились.
Вот что написал на своей странице в соцсети экс-премьер Польши Лешек Миллер: "Обычный гражданин, укравший велосипед, получает наручники и полицейский надзор. Человек из высших эшелонов власти, подозреваемый в отмывании миллионов, получает счет к оплате. Немного похоже на выселение из пятизвездочного отеля: "Спасибо за пребывание в нашем заведении, вот ваш счет". Вся эта история также напоминает гангстерский фильм: роскошные поместья под Киевом, миллионы долларов, таинственные денежные потоки, влиятельные люди и, конечно же, не слишком высокий залог, чтобы друзьям не пришлось ждать следующего транша европейских денег".
По словам Миллера, Украина "годами заверяла Запад в якобы прозрачности своих институтов", однако в реальности все оказывается совсем по-другому.