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Экс-депутат Е. Бондаренко раскритиковала действия "Зе-команды"

Безостановочная череда протестов - результат политики, которую проводят "слуги народа". Экс-депутат Елена Бондаренко раскритиковала действия "Зе-команды".

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