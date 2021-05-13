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Экс-генералы США засомневались в психическом здоровье Джо Байдена
Более 120-ти отставных американских военнослужащих подписались под открытым письмом, в котором они ставят под сомнение психическое и физическое состояние нынешнего президента США. Недовольны его политикой открытых границ, атаками на свободу печати и "анархическими бунтами" в городах Америки. Отдельное возмущение у подписантов вызвало "принятие указов, отменяющих эффективные решения предыдущей администрации".
Генералы заявили, что с таким лидером нация - в глубокой опасности. Рассказывает Елизавета Казакова.
Психическое здоровье Джо Байдена, как и собственно итоги американских президентских выборов 2020 года, неоднократно ставили под вопрос американские и внешние наблюдатели.
Теперь веские сомнения в здоровости происходящего высказали 124 американских генерала. Пусть и в отставке, но, как говорится, бывших там не бывает.
Психическое и физическое здоровье нашего главнокомандующего нельзя игнорировать. Он должен быть способен быстро и точно принимать верные решения для обеспечения нацбезопасности, решать вопросы, связанные с жизнью и здоровьем людей, днем и ночью.
Байдена неоднократно обвиняли в старческой деменции и неспособности исполнять обязанности президента. Отдельно указывали на его физическую слабость.
Грех смеяться: при сильном ветре кто угодно, тем более в столь почтенном возрасте, может потерять равновесие. Но к публичным речам, особенно предвыборным, стойкий Джо наверняка тщательно готовился?
Я пришел в сенат 180 лет тому назад!
Уже подсчитано, что 200 миллионов человек умрут от коронавируса уже к концу моей сегодняшней речи!
Байден произносит фамилию Путина то ли "крулин", то ли еще как-то.
К пикантным особенностям речи Байдена можно бы и привыкнуть, но почтенные генералы и адмиралы зрят в корень, выражая обеспокоенность по поводу будущей устойчивости самой Америки - государства и права.
США находятся в глубокой опасности, поскольку страна как никогда борется за свое выживание с момента основания в 1776 году. Это конфликт между сторонниками социализма и марксизма и сторонниками конституционной свободы. Без честных и справедливых выборов, которые бы точно отражали "волю граждан", наша конституционная республика потеряна.
С открытым письмом - в закрытые двери
Вопросы - к Верховному суду и ФБР, которые игнорировали многочисленные нарушения в ходе президентских выборов 2020 года. Нынешнюю администрацию Байдена военные уличили в "полномасштабном наступлении" на конституционные права американцев "в худшем духе диктатуры".
Мы выбираем науку, а не фантастику, мы выбираем правду, а не факты!
Факты таковы. Первое - тщательно подготовленное обращение президента Байдена к нации. Лейтмотив выступления "сонного Джо", как окрестил его предшественник Трамп: жизнь может сбить нас с ног, но мы никогда не останавливаемся". Вызвал заметно сонные настроения в рядах конгрессменов.
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