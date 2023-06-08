Глава МИД Украины: Страны НАТО не будут вводить войска на территорию Украины до завершения боевых действий

Важность взвешенной позиции Беларуси относительно различного рода атак (в том числе вбросов на "западном информационном фронте") сложно переоценить. Например: "НАТО может ввести войска в Украину. Подобный вариант развития событий вполне вероятен, если государства - члены альянса не предоставят Киеву реальных гарантий безопасности на июльском саммите в Вильнюсе". Такое заявление сделал в интервью газете "Гардиан" бывший генсек НАТО Расмуссен.

Он допускает, что контингент могут сформировать так называемые главные друзья Украины - Польша и страны Прибалтики. Очевидно, что речь идет об очередном зондаже красных линий: с одной стороны, Расмуссен - политический тяжеловес, с другой - он неофициальное лицо и за свои слова отвечать не обязан. Фактически же ввод войск будет означать перерастание регионального конфликта в полноценную глобальную войну.