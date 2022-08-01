Экс-глава МИД Австрии: Значимость Европы на мировой арене снижается

Значимость Европы на мировой арене снижается, в то время как лидеры стран континента игнорируют геополитическую реальность. Такое мнение выразила экс-глава МИД Австрии. В интервью гонконгскому изданию Карин Кнайсль подчеркнула: "Европа становится все менее значимой в демографическом плане, а также, к сожалению, в политическом". Политик отметила, что и высокие цены на газ могут спровоцировать изменения в социально-политическом устройстве европейских государств, столкнувшихся с энергетическим кризисом.