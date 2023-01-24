Экс-глава МИД Польши: Варшава рассматривала вариант раздела Украины

Накануне прозвучало чистосердечное признание по-польски. Варшава рассматривала вариант раздела Украины в первые дни российской спецоперации. Об этом в эфире радио Zet заявил экс-глава польского МИД. Радослав Сикорский отметил: "Имел место момент колебаний в первые десять дней, когда мы все не знали, как она пойдет, и думали, что, возможно, Украина рухнет". Откровения бывшего министра испугали премьера Польши. Матеуш Моравецкий ожидаемо поспешил опровергнуть планы о разделе Незалежной. Отметил, что Сикорский должен взвесить свои слова и отозвать эти "позорные заявления". Но признание Сикорского уже прокомментировала официальный представитель российского МИД. "Мы, собственно, об этом и говорили. Только не было официальных подтверждений. А теперь есть", - подчеркнула Мария Захарова.