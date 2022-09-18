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Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины
Экс-глава МИД Румынии Марга не стал отказываться от слов о неестественных границах Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
Утверждения о неестественном состоянии украинских границ соответствуют исторической правде, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга в эфире Digi 24. Так он отреагировал на обвинения посольства Украины в Бухаресте о неприемлемости подобных высказываний.
Накануне Марга призвал киевские власти уступить Венгрии - Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии - Буковину. России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс.
"Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными", -пояснил бывший министр.
По его словам, он не удивлен подобной реакцией украинских чиновников и СМИ.
"Украина находится в неестественных границах. По всем историческим и демографическим критериям она имеет территории, которые может уступить соседям", - отметил эксперт.
Марга также заявил, что те, кто сводит обсуждение конфликта на Украине к международному праву, ошибаются, поскольку не знают исторических корней кризиса, а также игнорируют необходимость обеспечения интересов безопасности других.
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