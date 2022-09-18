Экс-глава МИД Румынии привел новые доводы о неестественности границ Украины

Экс-глава МИД Румынии Марга не стал отказываться от слов о неестественных границах Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Утверждения о неестественном состоянии украинских границ соответствуют исторической правде, заявил бывший министр иностранных дел Румынии, политолог Андрей Марга в эфире Digi 24. Так он отреагировал на обвинения посольства Украины в Бухаресте о неприемлемости подобных высказываний.

Накануне Марга призвал киевские власти уступить Венгрии - Закарпатье, Польше - Галицию, Румынии - Буковину. России, в свою очередь, он предложил "уступить" Крым, который с 2014 года входит в ее состав, и Донбасс.

"Мои слова соответствуют исторической истине, международному праву и общим интересам, за исключением интересов сегодняшней пропаганды, утверждения которой послезавтра будут считаться уже ошибочными", -пояснил бывший министр.

По его словам, он не удивлен подобной реакцией украинских чиновников и СМИ.

"Украина находится в неестественных границах. По всем историческим и демографическим критериям она имеет территории, которые может уступить соседям", - отметил эксперт.