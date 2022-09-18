Экс-глава МИД Румынии: Украина находится в неестественных границах

Я со всей ответственностью заявляю, Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран. Цепляемся все, будет конфликт. Скажем предельно ясно: пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, с Россией, с Германией, с Украиной, с Китаем и не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет. Не будет мира, пострадает демократия.

Андрей Марга, экс-министр иностранных дел Румынии