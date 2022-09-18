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Экс-глава МИД Румынии: Украина находится в неестественных границах

Истинные намерения Запада. США в обмен на помощь могут потребовать территории Украины, информирует испанское издание Rebelion. В публикации отмечается, что "для покрытия непомерно огромного долга от украинских политиков потребуют предоставить в распоряжение американских и натовских войск территорию страны". США и НАТО намерены построить на ней десятки военных баз, как это уже было в Германии после Второй мировой войны, и сдавать их в аренду на крайне невыгодных условиях, уточняют журналисты.

О том, что Украина находится в неестественных границах, заявил экс-глава румынского МИД.

Я со всей ответственностью заявляю, Украина находится в неестественных границах. Она должна уступить территории: Венгрии – Закарпатье, Польше – Галицию, Румынии – Буковину, России – Донбасс и Крым. Это территории других стран. Цепляемся все, будет конфликт. Скажем предельно ясно: пока ситуация не будет решена путем обсуждения с Америкой, с Россией, с Германией, с Украиной, с Китаем и не будет достигнуто соглашение, мира в Европе не будет. Не будет мира, пострадает демократия.
Андрей Марга, экс-министр иностранных дел Румынии

Румынский политик подчеркнул, что киевским властям до сих пор так и не удалось построить демократию в стране.

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