Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон задержан в Италии

Экс-главу правительства Каталонии задержали на итальянской Сардинии. Вместо фольклорного фестиваля, на который его пригласили, Карлес Пучдемон прямо на выходе из самолета попал за решетку. Там он будет дожидаться заседания местного апелляционного суда, который решит - экстрадировать ли беглого политика в Испанию. Напомним, Мадрид обвиняет Пучдемона в подстрекательстве к мятежу и растрате после того, как он организовал референдум о независимости Каталонии в 2017 году, признанный незаконным. Тогда Пучдемон бежал в Бельгию, а затем стал депутатом Европарламента, получив неприкосновенность, которую этим летом европейские депутаты решили снять.