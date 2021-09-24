3.42 RUB
3.31 USD
3.58 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Экс-глава правительства Каталонии Пучдемон задержан в Италии
Экс-главу правительства Каталонии задержали на итальянской Сардинии. Вместо фольклорного фестиваля, на который его пригласили, Карлес Пучдемон прямо на выходе из самолета попал за решетку. Там он будет дожидаться заседания местного апелляционного суда, который решит - экстрадировать ли беглого политика в Испанию. Напомним, Мадрид обвиняет Пучдемона в подстрекательстве к мятежу и растрате после того, как он организовал референдум о независимости Каталонии в 2017 году, признанный незаконным. Тогда Пучдемон бежал в Бельгию, а затем стал депутатом Европарламента, получив неприкосновенность, которую этим летом европейские депутаты решили снять.
Президент
Все
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
Сдержали ли клятву: Лукашенко спросил у чиновников о завершении полевых работ к 7 ноября
Лукашенко рассказал, какая главная задача стоит у политиков в предвыборный период
Политика
Все
Общество
Все
Проект "Руководитель будущего" объединил студентов БГУ. Расскажем, на что направлена инициатива
Максимум драйва и экстрима - Гомель стал съемочной площадкой для международного дрифт-проекта
Станоевич: БРИКС открывает большие рынки для Беларуси
Беларусь заинтересована в восстановлении контактов с иностранными государствами, но есть условия
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов