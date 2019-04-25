Экс-главу "Рено-Ниссан-Мицубиси" выпустили под залог

Окружной суд Токио сегодня решил выпустить экс-руководителя автомобильного альянса "Рено-Ниссан-Мицубиси" под залог. Его размер составит 4,5 миллиона долларов. Карлоса Гона обвиняют в нарушении финансового законодательства Японии. В его отношении меняли меру пресечения в марте. Тогда за перевод под домашний арест бизнесмен заплатил 9 миллионов долларов залога. Однако вскоре ему предъявили новые обвинения. И тогда Гона вновь арестовали.