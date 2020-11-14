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Экс-главу СНБ Армении задержали по обвинению в подготовке убийства Никола Пашиняна

В Армении служба национальной безопасности задержала бывшего главу ведомства, руководителя партии "Родина" Артура Ванецяна. Его обвиняют в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила адвокат задержанного. В партии "Родина" назвали случившееся политическим преследованием.

Напомним, в четверг Специальная следственная служба заключила под предварительный арест 10 оппозиционных политиков. Акции протеста с требованием отставки Пашиняна проходят в Армении с 10 ноября.

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