Экс-главу СНБ Армении задержали по обвинению в подготовке убийства Никола Пашиняна

В Армении служба национальной безопасности задержала бывшего главу ведомства, руководителя партии "Родина" Артура Ванецяна. Его обвиняют в попытке узурпации власти и подготовке убийства премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила адвокат задержанного. В партии "Родина" назвали случившееся политическим преследованием.