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Экс-кандидат в президенты США Габбард обвиняет Байдена в развязывании ядерной войны с Россией?

Экс-кандидат в президенты США Тулси Габбард обвинила Джо Байдена в развязывании ядерной войны с Россией. Политик заявила об этом в эфире телеканала Fox News. Обсуждалась сложившаяся в США ситуация, когда американцы нищают на глазах, а Вашингтон отправляет Киеву миллиарды долларов.

Американцы должны понимать всю серьезность ситуации, в которой они оказались из-за администрации Байдена. Сам президент не знает, когда этот конфликт закончится, но он приближает нас к ядерной войне с Россией.

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