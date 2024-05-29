Экс-кандидат в президенты США написала на одном из снарядов израильской армии фразу "покончите с ними"

Кровожадные призывы американских политиков. Экс-кандидат в президенты США написала на одном из снарядов израильской армии (которая проводит военную операцию в секторе Газа) фразу "покончите с ними".

Никки Хейли сделала это во время посещения южных поселений Израиля, разрушенных ХАМАС в день атаки 7 октября. Фото ее выходки вызвало бурную реакцию в социальных сетях и СМИ. Активисты, выступающие в США в поддержку Палестины, назвали поступок Хейли отвратительным свидетельством морального разложения.