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Экс-министр обороны Польши подозревается в коррупции
Скорбь - не препятствие к наживе и распилу: в Польше внезапно выяснили, что подкомитет по расследованию обстоятельств гибели президентского самолета под Смоленском, растратил почти 6 миллионов долларов. Как установлено, глава комитета и бывший министр обороны страны по меньшей мере покрывал растратчиков.
Любые попытки контроля за расходованием средств прежде блокировались сенсационными заявлениями в прессе: например, чиновник Мацеревич регулярно сообщал, что появились новые данные, будто на борту погибшего в 2010-м президентского самолета имел место теракт. Какой тут может быть контроль за расходованием денег? В коррупции подозревают и самого экс-министра обороны, а покрывали его члены нескольких прошлых правительств. Теперь у громкого дела серьезная судебная перспектива.
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