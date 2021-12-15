Экс-министр обороны Польши подозревается в коррупции

Скорбь - не препятствие к наживе и распилу: в Польше внезапно выяснили, что подкомитет по расследованию обстоятельств гибели президентского самолета под Смоленском, растратил почти 6 миллионов долларов. Как установлено, глава комитета и бывший министр обороны страны по меньшей мере покрывал растратчиков.



Любые попытки контроля за расходованием средств прежде блокировались сенсационными заявлениями в прессе: например, чиновник Мацеревич регулярно сообщал, что появились новые данные, будто на борту погибшего в 2010-м президентского самолета имел место теракт. Какой тут может быть контроль за расходованием денег? В коррупции подозревают и самого экс-министра обороны, а покрывали его члены нескольких прошлых правительств. Теперь у громкого дела серьезная судебная перспектива.

