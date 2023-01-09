Экс-министру Латвии выставили счет за электричество - чиновник в шоке

В Латвии бывший министр МВД страны столкнулся с шокирующей реальностью. За декабрь ему выставили счет за электричество на 451 евро. Столько положено заплатить за квартиру в 40 кв. м. По сравнению с ноябрем это больше почти на 200 евро. Некоторые пользователи, увидев такую сумму, подумали, что экс-министр преувеличивает. Но чиновник поспешил развеять сомнения, опубликовав скриншот.



По мнению экс-министра, Латвия и ее правительство себя исчерпали: "Если страна даже не в состоянии производить электроэнергию и тепло из собственных ресурсов по адекватной цене, балансировать налоги в зависимости от суммы дохода, платить зарплату онкологам, то чего желать в остальном", - написал он у себя в соцсетях. Размер минимальной зарплаты в Латвии в третьем квартале 2022-го составил 500 евро в месяц. Сейчас страна - вторая по темпам роста цены на электроэнергию в Европе.