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Экс-премьер Cловакии: Склады оружия в Европе опустошены
Последствия западной псевдопомощи Киеву. Склады оружия по всей Европе опустошены, и на их восполнение уйдет 5-10 лет. Об этом заявил экс-премьер Словакии. Политик отметил, что из-за недостатка ресурсов Братислава более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине. При этом подчеркнул: украинский конфликт способствовал появлению новых перспектив для оборонной промышленности Словакии.
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