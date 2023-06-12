Экс-премьер Cловакии: Склады оружия в Европе опустошены

Последствия западной псевдопомощи Киеву. Склады оружия по всей Европе опустошены, и на их восполнение уйдет 5-10 лет. Об этом заявил экс-премьер Словакии. Политик отметил, что из-за недостатка ресурсов Братислава более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине. При этом подчеркнул: украинский конфликт способствовал появлению новых перспектив для оборонной промышленности Словакии.