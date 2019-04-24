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Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его жена обвиняются в растрате госсредств
Экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон и его жена Пенелопа предстанут перед судом. Их обвиняют в растрате госсредств. Как утверждается, Фийон, будучи депутатом парламента, фиктивно устроил супругу на должность своего помощника. За несколько лет она получила 800 тысяч евро, не выполняя (по мнению следствия) никакой работы. Фиойн также, по словам следователей, выплатил крупные суммы своим детям. Их он нанял в качестве адвокатов во время работы в сенате. Скандал разразился два года назад, когда во Франции шла президентская гонка.
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