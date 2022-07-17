Экс-премьер Великобритании: Крупнейшие геополитические изменения спровоцирует Китай

Эпоха доминирования Запада подходит к концу. Мир скоро столкнется с глобальными геополитическими изменениями и переходом к многополярности. Таким мнением поделился бывший премьер-министр Великобритании. Тони Блэр отметил: "Крупнейшие геополитические изменения в этом веке спровоцирует Китай". КНР уже является второй по силе сверхдержавой в мире. Более того, страна сравнялась с Америкой во многих технологических областях, а в некоторых даже грозит обогнать США, убежден экс-премьер.