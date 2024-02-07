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Экс-президент Чили погиб при крушении вертолета
Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате падения вертолета на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Nación.
По ее данным, вертолет упал в регионе Лос-Риос. На борту находилось четыре человека. По предварительным данным, погиб только Пиньера.
Вертолет, принадлежавший бывшему главе государства, упал в озеро. Как пишет издание, Пиньера не смог расстегнуть ремень безопасности. Вертолет ушел на глубину 40 м.
Пиньера занимал пост президента дважды - с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.
Фото: Sean Gallup/ Getty Images
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