Экс-президент Чили погиб при крушении вертолета

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате падения вертолета на юге страны, сообщает ТАСС со ссылкой на газету La Nación.

По ее данным, вертолет упал в регионе Лос-Риос. На борту находилось четыре человека. По предварительным данным, погиб только Пиньера.

Вертолет, принадлежавший бывшему главе государства, упал в озеро. Как пишет издание, Пиньера не смог расстегнуть ремень безопасности. Вертолет ушел на глубину 40 м.

Пиньера занимал пост президента дважды - с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.