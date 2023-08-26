Экс-президент США Дональд Трамп пробыл в тюрьме штата Джорджия всего 20 минут

Предпринимают отчаянные политические действия, бросают вызов выборам, криминализируют их. Это, по сути, нарушение первой поправки о праве на свободу слова. Они криминализируют слова, твою способность собирать людей вокруг себя. Но при этом они закрывают глаза на реальную коррупцию Джо Байдена и Хантера Байдена. И я скажу больше. У нас вооружено Министерство юстиции. У нас ФБР закрывает глаза на многое, что приходит со стороны демократов. И если демократы решат, что хотят добиться политического использования системы правосудия, это разрушит всю страну.

Байрон Дональдс, член Палаты представителей США