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Экс-президент США Дональд Трамп пробыл в тюрьме штата Джорджия всего 20 минут
600 лет тюрьмы или президентское кресло - ставки для Дональда Трампа слишком высоки. Экс-президент США пробыл в тюрьме штата Джорджия всего 20 минут. Внес залог, отправился на свободу и в очередной раз заявил, что невиновен. А дело против него - это и есть вмешательство в выборы, это "пародия на правосудие". "Охоту на ведьм" прокомментировал член Палаты представителей США Байрон Дональдс.
Предпринимают отчаянные политические действия, бросают вызов выборам, криминализируют их. Это, по сути, нарушение первой поправки о праве на свободу слова. Они криминализируют слова, твою способность собирать людей вокруг себя. Но при этом они закрывают глаза на реальную коррупцию Джо Байдена и Хантера Байдена. И я скажу больше. У нас вооружено Министерство юстиции. У нас ФБР закрывает глаза на многое, что приходит со стороны демократов. И если демократы решат, что хотят добиться политического использования системы правосудия, это разрушит всю страну.
Реакция Байдена на тюремное фото Трампа
Суд штата Джорджия постановил начать рассмотрение дела о вмешательстве Трампа в выборы 23 октября. Трамп стал первым президентом США, которого сфотографировали во время ареста. Вот реакция Байдена:
- Вы уже видели тюремное фото Трампа? Господин президент, у вас все это вызывает обеспокоенность?
- Я видел только по телевизору.
- И что скажете?
- Красавчик! Симпатичный парень!
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