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Экс-президент США Дональд Трамп пробыл в тюрьме штата Джорджия всего 20 минут

600 лет тюрьмы или президентское кресло - ставки для Дональда Трампа слишком высоки. Экс-президент США пробыл в тюрьме штата Джорджия всего 20 минут. Внес залог, отправился на свободу и в очередной раз заявил, что невиновен. А дело против него - это и есть вмешательство в выборы, это "пародия на правосудие". "Охоту на ведьм" прокомментировал член Палаты представителей США Байрон Дональдс.

Предпринимают отчаянные политические действия, бросают вызов выборам, криминализируют их. Это, по сути, нарушение первой поправки о праве на свободу слова. Они криминализируют слова, твою способность собирать людей вокруг себя. Но при этом они закрывают глаза на реальную коррупцию Джо Байдена и Хантера Байдена. И я скажу больше. У нас вооружено Министерство юстиции. У нас ФБР закрывает глаза на многое, что приходит со стороны демократов. И если демократы решат, что хотят добиться политического использования системы правосудия, это разрушит всю страну.
Байрон Дональдс, член Палаты представителей США

Реакция Байдена на тюремное фото Трампа

Суд штата Джорджия постановил начать рассмотрение дела о вмешательстве Трампа в выборы 23 октября. Трамп стал первым президентом США, которого сфотографировали во время ареста. Вот реакция Байдена:

- Вы уже видели тюремное фото Трампа? Господин президент, у вас все это вызывает обеспокоенность?

- Я видел только по телевизору.

- И что скажете?

- Красавчик! Симпатичный парень!

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