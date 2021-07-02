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Экс-президент США Дональд Трамп запустил собственную соцсеть
Новая платформа GETTR, как заявлено в описании, посвящена продвижению "культуры здравого смысла, защите свободы слова и противодействию монополиям социальных сетей". Платформу возглавил Джейсон Миллер, бывший советник Трампа. В App Store и Google Play уже есть соответствующие приложения.
Между тем против самого Трампа ведется "охота на ведьм" - так бывший президент США назвал действия прокуратуры Нью-Йорка в отношении его компании. "Трамп Организейшн" и ее бывшему финансовому директору Аллену Вайссельбергу предъявлены обвинения в неуплате налогов. В прокуратуре утверждают, что топ-менеджеры организации в течение 15 лет практиковали мошеннические схемы получения налоговых льгот. Только Вайссельберг, говорится в обвинении, с 2005 года недоплатил налогов на сумму более 1 млн 700 тыс. долларов. Ни "Трамп Организейшн", ни Вайссельберг не признали свою вину. Администрация нынешнего президента США Байдена пока никак не прокомментировала обвинения.
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