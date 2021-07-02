Экс-президент США Дональд Трамп запустил собственную соцсеть

Между тем против самого Трампа ведется "охота на ведьм" - так бывший президент США назвал действия прокуратуры Нью-Йорка в отношении его компании. "Трамп Организейшн" и ее бывшему финансовому директору Аллену Вайссельбергу предъявлены обвинения в неуплате налогов. В прокуратуре утверждают, что топ-менеджеры организации в течение 15 лет практиковали мошеннические схемы получения налоговых льгот. Только Вайссельберг, говорится в обвинении, с 2005 года недоплатил налогов на сумму более 1 млн 700 тыс. долларов. Ни "Трамп Организейшн", ни Вайссельберг не признали свою вину. Администрация нынешнего президента США Байдена пока никак не прокомментировала обвинения.