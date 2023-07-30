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Экс-разведчик США: Вашингтон отдал Киеву приказ прекратить контрнаступление по причине его провала
Вашингтон отдал Киеву приказ прекратить пресловутое контрнаступление по причине его провала. Это заявил экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
Он отмечает, что украинскую армию вооружили, обучили и обеспечили доступом к системам современной спутниковой связи. Но ВСУ не сумели прорвать даже первую линию обороны. В такой ситуации продолжение наступательных военных действий чревато полным уничтожением украинского военного потенциала. Поэтому Запад решил изменить тактику в конфликте.
Вполне вероятно, считает Риттер, уже сейчас с Киевом обсуждается программа-минимум, с которой Украине следует начать торг.
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