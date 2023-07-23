Экс-советник главы Пентагона рассказал, что ждет ВСУ под Харьковом

Российская армия может уже в августе нанести под Харьковом сокрушительный удар Вооруженным силам Украины. Об этом в своем YouTube-канале заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщаютРИА Новости.

Он отметил, что не удивится, если в августе российские войска окружат Харьков. "Как только это произойдет, они укрепятся над городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии, которые будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта", - поделился Макгрегор.

