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Экс-советник главы Пентагона рассказал, что ждет ВСУ под Харьковом
Российская армия может уже в августе нанести под Харьковом сокрушительный удар Вооруженным силам Украины. Об этом в своем YouTube-канале заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, сообщаютРИА Новости.
Он отметил, что не удивится, если в августе российские войска окружат Харьков. "Как только это произойдет, они укрепятся над городом и дождутся атаки последних резервов украинской армии, которые будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта", - поделился Макгрегор.
Экс-советник главы Пентагона добавил, что вооруженный конфликт в Украине завершится, когда последние военные силы Североатлантического альянса уйдут из страны и перестанут быть дестабилизирующим фактором у российских границ. Украина в этом случае должна будет стать нейтральным государством, не вступающим ни в какие военные блоки, и вести с Москвой дружественную политику.