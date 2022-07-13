О том, что США организовывали госперевороты в других странах, местные политики говорить уже даже не стесняются. Бывший советник президента США по национальной безопасности сознался, что в былые времена и сам участвовал в организации подобных событий.

Болтон отметил, что рассказывает не все. Следовательно, были и другие страны, и другие госперевороты. Вот только даже после чистосердечного признания борцы за "справедливость и демократию" громких заявлений о нарушениях прав не делают. Это, как обычно, уже другое.