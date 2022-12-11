Экс-вице-канцлер Австрии призвал к мирным переговорам между Москвой и Киевом

Выход из кризиса можно найти, только вернувшись за стол переговоров. Пока этого не будет сделано, этот ужасный конфликт будет продолжаться. А мы этого не хотим. Австрия - нейтральная страна, и мы хотим, чтобы наши политики на деле доказали этот нейтралитет.

Хайнц-Кристиан Штрахе, экс-вице-канцлер Австрии