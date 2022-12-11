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Экс-вице-канцлер Австрии призвал к мирным переговорам между Москвой и Киевом
Сотни человек вышли на улицы Вены с протестом против политики санкций и за сохранение нейтралитета страны. Демонстранты несли австрийские и российские флаги, плакаты с надписью "Вместо санкций - дешевое электричество, топливо, продукты питания". Митинг посетил экс-вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе. Он выступил с призывом организовать мирные переговоры между Москвой и Киевом.
Выход из кризиса можно найти, только вернувшись за стол переговоров. Пока этого не будет сделано, этот ужасный конфликт будет продолжаться. А мы этого не хотим. Австрия - нейтральная страна, и мы хотим, чтобы наши политики на деле доказали этот нейтралитет.
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