ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Джо Байден укрепил позиции в президентской гонке в США

Экс-вице-президент США Джо Байден уходит в отрыв на праймериз в штатах Аризона, Флорида и Иллинойс. Это упрочит его статус наиболее вероятного противника Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут в ноябре. Основным оппонентом Байдена остается сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. В ближайшее время он не намерен покидать предвыборную гонку. В ряде штатов проведение праймериз перенесли на более поздний срок.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все