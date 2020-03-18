Джо Байден укрепил позиции в президентской гонке в США

Экс-вице-президент США Джо Байден уходит в отрыв на праймериз в штатах Аризона, Флорида и Иллинойс. Это упрочит его статус наиболее вероятного противника Дональда Трампа на президентских выборах, которые пройдут в ноябре. Основным оппонентом Байдена остается сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. В ближайшее время он не намерен покидать предвыборную гонку. В ряде штатов проведение праймериз перенесли на более поздний срок.