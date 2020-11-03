Эксклюзивный комментарий девушки, находящейся в непосредственной близости от событий в Вене

Ночной теракт в Вене всколыхнул всю Австрию. В шести частях города произошли нападения на горожан. Для задержания террористов была призвана армия, район происшествия был оцеплен. Полиция просит жителей не покидать свои дома. Эксклюзивный комментарий Агентству теленовостей от девушки, находящейся в непосредственной близости от ночных событий.