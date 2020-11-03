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Эксклюзивный комментарий девушки, находящейся в непосредственной близости от событий в Вене
Ночной теракт в Вене всколыхнул всю Австрию. В шести частях города произошли нападения на горожан. Для задержания террористов была призвана армия, район происшествия был оцеплен. Полиция просит жителей не покидать свои дома. Эксклюзивный комментарий Агентству теленовостей от девушки, находящейся в непосредственной близости от ночных событий.
Теракт унес жизни 4 человек. Не менее 18 пострадали. В стране объявлен трехдневный траур. Соболезнования родным и близким погибших, федеральному президенту Австрии направил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил: Минск решительно осуждает любые проявления терроризма и нетерпимости и призвал международное сообщество срочно сделать солидарные шаги по деэскалации напряжения и укрепления межконфессионального мира и согласия.
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