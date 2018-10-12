Экспедиция следующего "Союза" может стартовать в конце ноября

Роскосмос назвал причину аварии ракеты "Союз". Произошло столкновение элементов при разделении первой и второй ступеней носителя. Напомним, накануне с Байконура на российском пилотируемом корабле на МСК отправилась очередная международная экспедиция, но из-за нештатной ситуации, которая произошла впервые за 35 лет, экипажу пришлось аварийно приземлиться в Казахстане. Космонавты - россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг - уже доставлены в Москву, их самочувствие хорошее. Экспедиция следующего "Союза", как передают СМИ, может стартовать в конце ноября. На орбиту отправятся дублеры аварийного экипажа - россиянин Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак.