Эксперимент на орбите. В открытом космосе впервые в истории женский дуэт

В эти минуты начинается первый в истории выход в открытый космос двух женщин. Он должен будет продлиться не менее шести с половиной часов. Астронавтам Кристине Кук и Джессике Меир предстоит поменять вышедший из строя внешний энергоблок МКС. Для Кристины Кук это будет уже третий за последние две недели выход в космос, для Джессики Меир - первый. Женский дуэт планировал работать в космосе еще полгода назад - в марте. Но одной из космонавток не подошел по размеру скафандр.