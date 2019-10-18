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Эксперимент на орбите. В открытом космосе впервые в истории женский дуэт

В эти минуты начинается первый в истории выход в открытый космос двух женщин. Он должен будет продлиться не менее шести с половиной часов. Астронавтам Кристине Кук и Джессике Меир предстоит поменять вышедший из строя внешний энергоблок МКС. Для Кристины Кук это будет уже третий за последние две недели выход в космос, для Джессики Меир - первый. Женский дуэт планировал работать в космосе еще полгода назад - в марте. Но одной из космонавток не подошел по размеру скафандр.

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