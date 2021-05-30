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Экспериментальный концерт во Франции

В Париже прошел экспериментальный концерт. В исследовании участвовали 5 тысяч добровольцев. Все они предварительно сдали тесты на коронавирус. Во время шоу гости могли не соблюдать социальную дистанцию, но при этом должны были носить маски и использовать антисептики. Через неделю зрители вновь сдадут тест на коронавирус. Результаты покажут, насколько возрастает риск заражения болезнью при посещении таких мероприятий.

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