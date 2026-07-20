Эксперт Анна Великая: США хотят разрушить иранскую государственность

Атаками по Ирану Вашингтон стремится ослабить Тегеран и вынудить подписать соглашение. Мнением том, что лежит в основе конфликта, поделилась кандидат политических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анна Великая.

"Безусловно, США хотят разрушить иранскую государственность, - считает она. - Для них не важно, что там 90 млн мирных жителей. Штаты хотят, чтобы та страна, которая позволила себе бросить им вызов еще во время иранской революции 1979 года, была либо управляемой, либо разрушенной. Они не смогли добиться того, чтобы Иран был управляемым, не смогли вывести на улицу оппозицию, и вот поэтому сейчас мы видим то, что происходит. По сути, США поспособствовали укреплению глобальной оси сопротивления, потому что критические мыслящие люди видят, кто такие американцы, на что они способны, какие они несут миллионные человеческие жертвы, как их политика приводит к многомиллионным потокам беженцев".