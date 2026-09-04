Эксперт Айвазян: Недовольство ЕС беженцами вызвано желанием завладеть землями Украины

Недовольство украинскими беженцами в Европе растет. Эксперты видят за этим не просто усталость, а спланированный ход: сначала - многолетняя поддержка, потом - искусственно созданный конфликт. Все для того, чтобы оправдать территориальные претензии к Украине.

Айк Айвазян, руководитель информационно-аналитического центра "Луйс" (Армения):

"Соседние с Украиной страны давно имеют виды на эти территории: Польша претендует на некоторые территории Западной Украины. Они ждут ослабления России, думают, что Россия в этом конфликте проиграет, и они смогут разделить территорию Украины, часть ее территории взять себе. Поэтому они создают конфликт с самой Украиной, чтобы завтра иметь повод забрать себе эти территории. Представьте, если они начнут принимать украинских беженцев радужно, радостно, со всеми почестями и пропагандировать в своем обществе, что это братья, нужно их принимать и так далее. А как же тогда завтра они собираются взять к себе украинские территории? Они должны создать конфликт, якобы у них есть какие-то претензии к Украине, им надоедают украинские беженцы, чтобы завтра на этой почве (они уже подготавливают свое общество) создать конфликт с Украиной, и это даст им повод захватить территорию Украины".