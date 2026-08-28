Эксперт Айвазян: США нужны переговоры с Ираном только для того, чтобы выиграть время и обмануть

Эксперты считают, что компромисс между США и Ираном в ближайшее время маловероятен. По их мнению, Вашингтон будет использовать переговоры лишь как инструмент давления на Тегеран.

Айк Айвазян, руководитель Информационно-аналитического центра "Луйс" (Армения):

"Проблема в том, что Соединенные Штаты сегодня борются за то, чтобы сохранить свое мировое господство. И на этом пути все те страны, которые так или иначе этому сопротивляются, США пытаются наказать, поставить на колени и так далее. Те переговоры, которые США пытаются инициировать, опыт показал, что в основном это делается для того, чтобы заболтать и в конечном итоге обмануть. То есть заставить противоположную сторону пойти на уступки взамен на какие-то обещания, а потом, как по-народному говорят, просто кинуть. В этом Соединенные Штаты просто мастера, особенно Трамп, которого называют "мастером сделок". А что такое сделка? Сделка - это когда о чем-то договариваются, но для некоторых из сторон, то есть США, вообще нет никаких проблем просто обмануть другую сторону".