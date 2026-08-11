Эксперт Беленченко о расколе польской партии: Моравецкий чувствует, что ПиС терпит неудачи

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Главной причиной выхода экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого из партии "Право и справедливость" (ПиС) стали его политические амбиции и стремление сформировать собственный электорат. Такое мнение высказал директор центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

По его словам, конфликт с лидером партии Ярославом Качиньским сделал дальнейшее пребывание Моравецкого в ПиС бесперспективным. "Главная причина - это, конечно, амбициозность. Моравецкий пытается оставаться у власти, пытается собрать свой электорат. А тот конфликт, который был с Качиньским и начинался в апреле текущего года, показал, что Качиньский не будет продвигать Моравецкого. Соответственно, Моравецкому необходимо было формировать свою политическую силу, которая вылилась во фракцию "Развитие плюс", - отметил Никита Беленченко.

Никита Беленченко:

"Моравецкий прекрасно чувствует, что ПиС как коалиция, которая изначально аккумулировала все права и политические силы в Польше, терпит неудачи. То есть происходит ее атомизация или фрагментация, и этот процесс довольно долгий. И в него надо просто объективно вовремя влезть. Вот Моравецкий пытается сделать это прямо сейчас".

Кроме того, по мнению аналитика, сказывается усталость от фигуры Качиньского и идей ПиС. "Качиньский не вечен. Есть определенная усталость от самой политической фигуры и также от тех идей, которые ПиС продвигала на протяжении долгого периода времени, и отсутствия результатов продвижения этих идей", - сказал Никита Беленченко.

Он также не исключил внешнего влияния на процессы внутри польской партии. "Оттягивание портфелей или создание внутрикоалиционного, внутрипартийного раскола выгодно внешним политическим силам, учитывая, что ПиС изначально ратовала за активное сотрудничество с Соединенными Штатами. Не исключено, что и здесь есть определенное влияние Вашингтона. Вполне возможно, что в январе или в феврале придут представители Госдепа, которые проведут внутрипартийные переговоры с отдельными коалициями или группами и дальше будут поддерживать ту или иную политическую силу. То есть именно внешним игрокам этот раскол очевидно выгоден. Для чего? Для того чтобы Польша не была таким локомотивом Европы, каким в свое время стали Франция и Германия", - заключил эксперт.