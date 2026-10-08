Эксперт Беленченко: Протесты во Франции и Испании носят системный характер

Франция и Испания охвачены массовыми протестами. Во Франции спецназ применяет жесткие методы против школьников и лицеистов, в Испании люди выходят на улицы из-за жилищной проблемы.

О том, что стоит за этими событиями, почему они носят системный характер и какие силы используют их в политической борьбе, рассказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

Франция: накопившиеся проблемы системы образования

По словам Никиты Беленченко, проблема протестного движения во Франции имеет системный характер. Началось все с пенсионной реформы: при администрации Макрона учителя лишились раннего выхода на пенсию и протестовали еще с 2019-2020 годов.

Затем накопились проблемы инфраструктуры школ, их малообеспеченность, отсутствие у школьников и лицеистов перспектив поступления в вузы, перегруженность системы образования дополнительными программами, не имеющими отношения к обучению.

"Это все накапливается, и школьники вынуждены в этих условиях жить. Конечно, они в определенное время вышли на улицы", - отметил эксперт. Он подчеркнул, что к протестам присоединились и другие регионы, что доказывает их республиканский характер.

Власть, по мнению Беленченко, не пытается активно вовлекаться в решение проблем. Более того, Франция входит в период предвыборных ожиданий: в 2027 году пройдут президентские выборы. Разные политические силы поддержали разные стороны протестов - левые встали на сторону протестующих, сторонники Марин Ле Пен - на сторону полиции.

"Тем самым они в большей степени используют протесты как привлечение электората на свою сторону", - пояснил эксперт.

Жесткость полиции и ее последствия

Отвечая на вопрос о шокирующих кадрах, где спецназ применяет силу против детей, эксперт призвал рассматривать обе стороны. Да, есть провокаторы, использующие фейерверки, шумовые гранаты и дымовые завесы, но их меньшинство. Большинство выходит, чтобы доказать властям наличие системной проблемы.

Полиция Франции, по словам Беленченко, всегда действовала жестко. Существуют специальные подразделения, которые применяют шумовые гранаты и водометы, и их никто не расформировал, хотя во французских СМИ много критики на этот счет.

"Но эти все методы не помогают. Люди активно выходят, у них есть определенная озлобленность, что их призывы сейчас власти не слышат", - констатировал эксперт.

Испания: жилищный кризис как триггер

Протесты в Испании имеют схожий характер - социальное недовольство, но триггером стала жилищная сфера. Поводом послужило выселение 80-летней жительницы, которая долгое время снимала квартиру, но арендодатель поднял стоимость аренды почти на 200 %, и ее пенсии не хватило на оплату.

Эксперт напомнил, что во Франции также большая проблема с рынком жилья. После финансового кризиса 2008 года большинство строительных компаний обанкротились и отказались от строительства. Сейчас необеспеченность жилья составляет приблизительно 350-400 тыс. квартир, а к 2028 году может достичь миллиона.

В Испании ситуация не лучше: стоимость квадратного метра в Барселоне или Валенсии составляет около 3 тыс. евро, а доля арендного жилья крайне мала - по данным Еврокомиссии, всего 1,7 %.

"Соответственно, вот это все является причиной тех протестных настроений, которые сейчас мы наблюдаем в Испании", - подчеркнул Беленченко.

Политические игры вместо решений

Испанское правительство пыталось выровнять ситуацию, подготовив ряд реформ и два законопроекта, но они были отклонены оппозицией. У социалистов нет большинства, а оппозиция прекрасно понимала: если реформы пройдут, политические бонусы заработает действующая партия, а не она. "Соответственно, действительно протестные настроения будут увеличиваться", - уверен эксперт.

Он не согласен с мнением, что правительства специально готовят протестные настроения, чтобы общество "выпустило пар" перед выборами 2027 года: "Очень много конфликтов интересов и очень много форм, которые могут вылиться в протестное настроение. Как лицеисты, так и система образования, обеспеченность полицейских, социальное неравенство - все это впоследствии может выразиться в огромное количество протестов".