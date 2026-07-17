Эксперт Беленченко рассказал о козырях Ирана в противостоянии с США и Израилем

Иран перешел к стратегии обороны и активного противостояния в конфликте на Ближнем Восток. Об этом заявил директор центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

По его словам, у Тегерана есть несколько сильных рычагов воздействия. "Тегеран идет к обороне и противостоянию. Более того, Тегеран пытается сохранить внешнее влияние именно в этом регионе за счет тех мер, которые у него есть", - отметил эксперт.

Первым и наиболее важным козырем Никита Беленченко назвал ядерную программу: "Первое - это все-таки ядерная программа, это сильный козырь для Ирана, потому что он не отказывается от переговоров по ядерной программе. Но факт того, что он все-таки разрабатывал мирный атом, есть", - сказал эксперт.

Вторым фактором он назвал поддержку прокси-сил в регионе. "Второе - это те прокси-силы, которые есть в этом регионе. При поддержке Ирана они все-таки вызывают определенную обеспокоенность как у Соединенных Штатов, так и у Израиля. Иран готов вести переговоры по поддержке этой оси сопротивления, либо снижению тех "красных линий", которые выдвигают Соединенные Штаты и Израиль", - пояснил Никита Беленченко.

Третьим важным инструментом, по его мнению, остается Ормузский пролив. "Это сильный козырь для Ирана, и Иран готов вести переговоры по разграничению контроля над Ормузским проливом, как со стороны Соединенных Штатов, так и Ирана. И главное, это не то, что Иран сейчас пытается закрыть Ормузский пролив, либо Соединенные Штаты - установить контроль. Иран все-таки использует это как средство принуждения, либо воздействия, дабы показать миру, внешним игрокам, что та ситуация, которая складывается, эскалация на Ближнем Востоке, затрагивает все страны и все регионы", - подчеркнул директор центра международных исследований.

Таким образом, по оценке Никиты Беленченко, Иран сочетает готовность к переговорам с сохранением стратегических рычагов давления, что позволяет Тегерану удерживать позиции в условиях сложной геополитической обстановки на Ближнем Востоке.