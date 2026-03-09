Эксперт Беленченко рассказал, почему Трамп может не успеть достичь целей в Иране за 60 дней

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bde149a-86ef-42a2-b7bc-fc0df1860eb2/conversions/631a8e8f-ff97-48ea-90cc-4cd967826a9d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bde149a-86ef-42a2-b7bc-fc0df1860eb2/conversions/631a8e8f-ff97-48ea-90cc-4cd967826a9d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bde149a-86ef-42a2-b7bc-fc0df1860eb2/conversions/631a8e8f-ff97-48ea-90cc-4cd967826a9d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6bde149a-86ef-42a2-b7bc-fc0df1860eb2/conversions/631a8e8f-ff97-48ea-90cc-4cd967826a9d-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

У президента США Дональда Трампа есть 60 дней на проведение военной операции в Иране без оглядки на Конгресс, но эксперты сомневаются, что он успеет достичь поставленных целей в этот срок. Такое мнение выразил и директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".

"Вполне возможно, что он не успеет (достичь целей - прим. ред.). Сейчас все прогнозируют, что конфликт перерастет в затяжную, замороженную фазу", - отметил эксперт.

Он может отказаться от военной поддержки Израиля, тем самым убедить Конгресс, что он не начинал, или наоборот, закончил этот конфликт. Мол мы больше ни при чем, а если через месяц начнем, у нас будет еще 60 дней. Никита Беленченко

По его словам, внутриполитическая ситуация в США добавляет напряжения: "Важно, что все-таки есть определенное недовольство Конгресса этими действиями со стороны республиканцев. Более того, результаты начинающихся праймериз показывают, что демократы набирают обороты, и это вынуждает республиканцев как-то активно показывать свое недовольство, в том числе Трампу".