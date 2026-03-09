3.73 BYN
Эксперт Беленченко рассказал, почему Трамп может не успеть достичь целей в Иране за 60 дней
У президента США Дональда Трампа есть 60 дней на проведение военной операции в Иране без оглядки на Конгресс, но эксперты сомневаются, что он успеет достичь поставленных целей в этот срок. Такое мнение выразил и директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".
"Вполне возможно, что он не успеет (достичь целей - прим. ред.). Сейчас все прогнозируют, что конфликт перерастет в затяжную, замороженную фазу", - отметил эксперт.
Он может отказаться от военной поддержки Израиля, тем самым убедить Конгресс, что он не начинал, или наоборот, закончил этот конфликт. Мол мы больше ни при чем, а если через месяц начнем, у нас будет еще 60 дней.
По его словам, внутриполитическая ситуация в США добавляет напряжения: "Важно, что все-таки есть определенное недовольство Конгресса этими действиями со стороны республиканцев. Более того, результаты начинающихся праймериз показывают, что демократы набирают обороты, и это вынуждает республиканцев как-то активно показывать свое недовольство, в том числе Трампу".
"И, конечно же, еще внешняя активность на площадке Венесуэлы уже вынуждала Трампа вести закрытые переговоры с республиканцами, потому что те даже угрожали, что в последующем, если Трамп будет вести такую же внешнюю активность на площадках других государств, не будут блокировать возможный импичмент со стороны демократов", - подчеркнул Никита Беленченко.