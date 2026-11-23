Экономическая и политическая ситуация в Германии заставляет власти искать пути решения проблем, которые сами же и организовали.

"Вот неожиданно Мерц начинает повторять то, что в Германии было табу в политической и медийной сфере - говорить о переговорах с Россией, с агрессором. И шансов-то у них нет. Я объяснил, что географически невозможно, чтобы Германия существовала как промышленная страна, а непромышленной страной она тоже быть не может, потому что там нечего копать, рыть, выкапывать и продавать. Туристической страной ее тоже особо не назовешь - Калининград тут намного выгоднее, я думаю, а тем более Крым. Поэтому у них нет шансов. И то, что они так долго этот процесс оттягивали... Все эти люди, которые погибли на фронте, и мирные жители как со стороны Украины, так и со стороны России - эта ответственность за них лежит на тех людях, которые это допустили. Ведь было понятно, что ядерную державу не победить", - заявил блогер, автор проекта "Голос Германии" Сергей Фильберт.