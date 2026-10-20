Эксперт Чирков: Кризис во Франции может стать прологом к экономическому коллапсу в ЕС

Франция все глубже погружается в политическую и социальную нестабильность, но за уличными протестами и экономическими трудностями просматривается проблема куда масштабнее - растущие риски долгового кризиса, который может затронуть весь Евросоюз.

Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления (Россия):

"Политическая система Франции испытывает очень серьезные трудности, страна фактически управляемая правительством меньшинства на самом деле идет от одного социального кризиса к другому. То, что сейчас происходит на улицах не только Парижа, но и многих французских городов, вызывает очень большую тревогу, причем не только у граждан этой страны, которые чувствуют на себе всю тяжесть экономических проблем: рост цен, ухудшающуюся социальную ситуацию. Это на самом деле чувствуют и по всему миру, потому что европейские страны полным ходом движутся к масштабному экономическому кризису. Правда, он будет несколько другой природы по сравнению с теми кризисами, которые мы наблюдали до этого. Это по всем признакам будет долговой кризис, поскольку западные страны, в первую очередь европейские страны, сейчас являются аутсайдерами по темпам экономического роста, риски там возросли невероятно".