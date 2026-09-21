Кризис в Германии бьет по гражданам: деньги уходят на милитаризацию, а не на социальные нужды

Кризис в Германии все сильнее бьет по обычным гражданам, чьи деньги уходят не на социальные нужды, а на милитаризацию. Об экономическом положении в ФРГ - мнение эксперта.

Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии":

"Тут вопрос в государстве, в концернах: большая часть того, что люди зарабатывают и производят, уходит на оплату государственного аппарата в Германии, на оружие, на НКО, на какие-то проекты, вплоть до того, что Германия платит несколько миллиардов в год Китаю на развитие. Мы уже не говорим о велосипедных дорожках в Перу или еще где-то. То есть эти миллионы и миллиарды уходят не по назначению, но и капитализм делает свое дело и говорит, что надо у рабочих еще чуть-чуть отобрать. В Германии невозможно производить, потому что электричество и, соответственно, производство дорожают. Условия производства в Европе подорожали практически в разы, в Германии - в особенности. И в Германии подорожало не только из-за того, что они отказались от российских энергоносителей, не только из-за кризиса в Иране, но и из-за идеологических законов по сокращению выбросов углекислого газа".