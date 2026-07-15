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Эксперт Дудчак: Отставка правительства Украины - традиционный ход для отвлечения внимания

Изменится ли политика Киева после кадровых перестановок или же это очередной инфоповод, чтобы отвлечь внимание от череды скандалов в Украине? Своим мнением на этот счет поделился ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

ведущий научный сотрудник Института стран СНГ

Про его словам, украинские власти использовали традиционный ход для отвлечения внимания - предоставление новости, которую нельзя не обсудить.

"Пора что-то менять, ничего не меняя - для Зеленского это хороший вариант, ведь столько было всяких проколов за последнее время: попадание по складу с огромным количеством боеприпасов в Вишневом, после чего в округе под корень снесло несколько гектаров; теракт в Монако, который добавил красок к описанию этого режима. Надо было тоже как-то свести внимание и своей, и зарубежной публики в другую точку, что они и сделали. Надо изобразить, что власть есть, и она чем-то там занимается, вот она перестановки делает. Эти перестановки по сути ничего не меняют. Для нас уж точно никаких перемен из-за этого не будет. Киевский режим остается, Зеленский остается в своем кресле, политика меняться не будет", - считает Александр Дудчак.

Разделы:

В миреУкраинаМнение

Теги:

правительствоВладимир Зеленский
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