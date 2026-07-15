Эксперт Дудчак: Отставка правительства Украины - традиционный ход для отвлечения внимания

Изменится ли политика Киева после кадровых перестановок или же это очередной инфоповод, чтобы отвлечь внимание от череды скандалов в Украине? Своим мнением на этот счет поделился ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Про его словам, украинские власти использовали традиционный ход для отвлечения внимания - предоставление новости, которую нельзя не обсудить.

"Пора что-то менять, ничего не меняя - для Зеленского это хороший вариант, ведь столько было всяких проколов за последнее время: попадание по складу с огромным количеством боеприпасов в Вишневом, после чего в округе под корень снесло несколько гектаров; теракт в Монако, который добавил красок к описанию этого режима. Надо было тоже как-то свести внимание и своей, и зарубежной публики в другую точку, что они и сделали. Надо изобразить, что власть есть, и она чем-то там занимается, вот она перестановки делает. Эти перестановки по сути ничего не меняют. Для нас уж точно никаких перемен из-за этого не будет. Киевский режим остается, Зеленский остается в своем кресле, политика меняться не будет", - считает Александр Дудчак.