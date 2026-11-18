Европа - наш общий дом, и попытки исключить Россию из будущей архитектуры безопасности ни к чему не приведут. При этом подключение европейцев к переговорам по Украине - уже само по себе прогресс. Главные тезисы, которые Александр Лукашенко озвучил в интервью французскому журналу Le Point, сегодня активно обсуждают зарубежные аналитики.

Валерий Двойников, политолог, публицист, председатель фонда им. Петра Великого (Бельгия):

"Я совершенно согласен как политолог с мнением Александра Григорьевича Лукашенко, Президента Беларуси. Европейская архитектура без Российской Федерации теоретически существовать не может и не должна. Это единый континент. И, конечно же, Россия может во многом помочь европейской системе безопасности, которая без НАТО существовать не может. Позиция белорусского Президента господина Лукашенко по поводу участия европейцев в переговорах - это очень хорошее дело. Почему? Подключение европейцев и внедрение их в эти переговоры может поменять ситуацию на фронте и ситуацию на практике".