На фоне экономического кризиса и энергетических проблем европейцы все меньше готовы финансировать Киев за свой счет, но политические элиты не желают считаться с этим и продолжают милитаризацию, урезая социальные расходы.

Павел Фельдман, профессор Академии труда и социальных отношений (Россия):

"Европейское общество изначально не было в восторге от идеи финансирования киевского режима и вооруженных сил Украины. Есть такие страны, как Венгрия или Словакия, где к оказанию помощи Украине относятся крайне негативно, исторически негативно. Есть такие страны, как Германия, где проявляют большее понимание. Но в целом европейское общественное мнение в условиях экономического кризиса направлено на то, чтобы в первую очередь подумать о себе, потому что проблем накопилось много: и миграция, и отсутствие доступной энергетики, и общий экономический спад, и проигрыш в глобальной конкуренции по искусственному интеллекту. Еще и тянуть на себе бремя содержания Украины в этих условиях для Европы - просто непосильная ноша".