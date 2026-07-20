Падение рейтинга Мерца, невыполненные обещания правительства, антироссийская риторика и, как итог, - экономический спад Германии.

Сергей Фильберт, блогер, автор проекта "Голос Германии":

"Мы сейчас Мерца называем "14-процентный канцлер". Вот вчера как раз была акция в Берлине - простой активист без каких-либо связей в СМИ и крупных Telegram-каналов умудрился за несколько месяцев собрать петицию за отставку Мерца, которую подписали 460 тыс. человек, они пытались вчера канцлеру Мерцу это передать. Вся эта непопулярность связана с тем, что, во-первых, Мерц постоянно нарушает свои обещания, также мы видим, что падение рейтинга связано с антироссийской риторикой. Чем больше Мерц бьет себя по груди и говорит, что Россию нужно остановить, задавить, принудить ее к миру, чем больше военной риторики, чем больше встреч "коалиции немощных", как ее здесь называют, тем меньше его рейтинг".