Франция и другие страны ЕС годами критиковали Беларусь и Россию за "недостаточное соблюдение прав человека", но протесты внутри самого ЕС (жесткий разгон демонстраций и силовые методы властей) заставляют по-новому взглянуть на европейские представления о демократии.

Александр Ионов, член Совета по правам человека при президенте России:

"Безусловно, французы и в целом Евросоюз всегда учили Беларусь, Россию демократическим ценностям, правам человека. Вот смотрите, как они поступают со своими гражданами, соотечественниками: они бьют их дубинками, закидывают их слезоточивым газом, разгоняют их водометами и не хотят их слышать для того, чтобы реформировать целую отрасль. Поэтому вопросы, которые связаны с правами человека, были адресованы к нам с вами, еще раз доказывают, что это политические нарративы, которые использовались против нас для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в России и Республике Беларусь. А у себя они такие методы "демократического подхода" применять не хотят. У них сегодня не соблюдается ни одна конвенция ни о защите детей, ни о защите прав человека в целом. И мы это наглядно с вами видим не только во Франции, но и в Великобритании, Германии и других странах, где эта тенденция набирает обороты".