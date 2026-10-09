Эксперт из Шри-Ланки: Международный терроризм пасует перед системным ответом

Против современного терроризма нужен системный ответ, основанный на науке и практике, и Беларусь создает для этого авторитетную площадку. Такое мнение на полях антитеррористических учений компетентных органов государств СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026" в Минске высказал эксперт в сфере безопасности и противодействия экстремизму из Шри-Ланки Калутантри Араччи Кайя в "Актуальном интервью".

По его словам, сам формат мероприятия оказался удачным. "Мне импонирует формат этого мероприятия - научно-практическая сессия. Против современного терроризма необходимо бороться именно так, опираясь на научный подход и выверенные практические действия", - отметил Калутантри Араччи Кайя.

Стратегия, по его оценке, должна быть комплексной, а Минск в этом процессе играет заметную роль. "Стратегия противодействия должна быть комплексной. Международный терроризм пасует перед системным ответом. Радует, что сегодня весь мир движется к консолидации усилий, и ваша страна, Беларусь, выступает здесь признанным лидером. Я искренне благодарен Минску за создание такой авторитетной площадки и за вклад в искоренение террористических угроз ради мира, покоя и гармонии на нашей планете", - подчеркнул эксперт.

Калутантри Араччи Кайя:

"На самом деле здесь фокус шире, чем просто противодействие терроризму. На форуме абсолютно верно звучит тезис об экстремизме, ведь именно радикальные экстремистские взгляды неизбежно ведут к террору. И то, и другое необходимо искоренять самым жестким образом, потому что все люди на Земле хотят жить в мире и гармонии".

Личные впечатления от Беларуси он связал с отсутствием почвы для радикализма. "Приехав в вашу страну, я увидел множество счастливых людей, которые искренне наслаждаются жизнью. И это благополучие не случайность. Это прямой результат того, что в Беларуси нет места терроризму и экстремизму", - пояснил эксперт из Шри-Ланки.

Главный сигнал форума, по его мнению, адресован тем, кто пытается действовать через интернет. "Мы видим, как сегодня многие радикальные структуры активизировали свою пропаганду в цифровом пространстве. И в этот переломный момент форум в Минске посылает им четкий и мощный сигнал: им придется подумать дважды, трижды, 100 раз, прежде чем попытаться развернуть свою деструктивную деятельность на нашем пространстве", - заключил Калутантри Араччи Кайя.

Таким образом, по оценке шри-ланкийского эксперта, "Евразия-Антитеррор - 2026" в Минске - это не только учения, но и площадка, где Беларусь выступает лидером консолидации, а радикальным структурам адресован прямой сигнал о цене попыток дестабилизации.