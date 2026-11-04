Эксперт из Швейцарии усомнился в возможности всеобъемлющего соглашения по Украине в этом году

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Риск эскалации конфликта в Украине сейчас критический, однако до наступления зимы реально согласовать точечные меры доверия, а серьезный прорыв в урегулировании скорее возможен в следующем году. Об этом заявил директор Женевского центра политики безопасности Томас Гремингер в "Актуальном интервью".

По его словам, конфликт приобретает все более ожесточенный характер. "Риск эскалации сейчас критический. Мы наблюдаем, как конфликт в Украине углубляется и приобретает все более ожесточенный характер. Кроме того, сохраняется серьезная угроза прямого столкновения между Россией и НАТО, особенно с учетом взаимных обвинений и ведения гибридной войны. Все это крайне опасно", - отметил Томас Гремингер.

При этом он видит поводы для осторожного оптимизма: "США вновь начали стимулировать переговорный процесс по урегулированию. Надеюсь, политические инициативы президента Трампа будут подкреплены сильной переговорной структурой, которая позволит сдвинуть дело с мертвой точки".

quote На мой взгляд, до наступления зимы вполне реально согласовать точечные меры по укреплению доверия. Например, секторальное прекращение огня ради обеспечения гражданского судоходства в Черном море или защиты объектов энергетической инфраструктуры. Томас Гремингер

Но он сомневается в возможности всеобъемлющего соглашения в этом году. "Разумеется, чем скорее это произойдет, тем лучше, но задача стоит колоссальной сложности. Поэтому я бы ожидал серьезного прорыва в вопросах глобального урегулирования и фиксации условий прекращения огня скорее в следующем году, нежели в текущем. Но критически важно запустить этот процесс прямо сейчас, вести его профессионально. И главное, чтобы стороны проявили реальную готовность к компромиссам", - заключил директор Женевского центра политики безопасности.

Таким образом, по мнению Томаса Гремингера, несмотря на критический риск эскалации, сейчас есть окно для запуска переговорного процесса и точечных мер доверия.