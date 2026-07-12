Крепкие экономические связи регионов - всего лишь часть новой мировой архитектуры, которая сегодня формируется на пространстве ШОС и БРИКС. И пока одни страны строят новые торговые маршруты и тот самый Новый шелковый путь, другие выступают главными миротворцами, без чего стабильный рост просто невозможен. Роль Минска в глобальной геополитике признают даже за океаном.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко делает все возможное, чтобы способствовать прекращению конфликта в Украине", - считает эксперт из США.

Корреспондент "Первого информационного" Виктория Сенкевич поговорила с Ричардом Блэком (представителем Международного института Шиллера в Нью-Йорке) об американской политике, о новой мировой архитектуре безопасности, роли ШОС и БРИКС.

Также она пролистала книгу Ричарда "Новый шелковый путь", расспросила о роли Беларуси и белорусского Президента в разрешении конфликта в восточном регионе Европы, а также в мировой геополитике в целом.

Ричард Блэк заявил, что украинская столица фактически утратила субъектность в переговорных процессах с Россией: "Киев - это структура ЦРУ и МИ-6. Украина в этом конфликте - лишь прикрытие".

Особое возмущение у американского аналитика вызвала риторика лидеров прибалтийских государств и стран Евросоюза. Блэк обратил внимание на парадокс, когда малые страны, не обладающие сопоставимым военным или экономическим весом, выступают с радикальными заявлениями о необходимости нанести стратегическое поражение ядерной державе.

"Эти крошечные страны - Латвия, Эстония - хотят стратегического поражения России. Они безумны. Они в буквальном смысле безумны", - заявил он, добавив, что, вероятно, президент США Дональд Трамп, несмотря на свой эпатажный стиль, сумел осознать эту опасность, в отличие от нынешнего руководства Старого Света.

Аналитик предостерег: "Этих европейских фашистов сегодня, этих глав государств, нужно остановить. Россия не уступит ни на дюйм".

Говоря о расстановке сил, Блэк отметил, что Беларусь находится прямо на линии фронта противостояния, но именно это делает ее уникальным игроком. Спикер провел исторические параллели, напомнив о драматических событиях 90-х годов, когда постсоветское пространство захлестнула волна "шоковой терапии" и неолиберальных реформ.

"Когда в 1990-е началась новая экономическая политика, пришли западные пираты, обрушили на Россию геноцид "шоковой терапии", Лукашенко оказал сопротивление и не пошел на это", - заявил представитель Института Шиллера.

По его мнению, для сохранения суверенитета в тот тяжелый период потребовалось исключительное мужество. "Эта маленькая страна, для этого нужно мужество. Для этого нужны принципы с большой буквы. Вы не позволяете нарушать их даже под страхом смерти, включая вашу собственную", - отметил эксперт.

Беларусь может и должна стать связующим звеном в глобальном конфликте. Ричард Блэк высоко оценил усилия Президента Александра Лукашенко по урегулированию украинского кризиса.

"Я полагаю, что Президент Лукашенко делает все возможное, чтобы способствовать прекращению конфликта. Он еще в начале своей карьеры на посту главы государства показал, что Беларусь что-то значит и поэтому может служить мостом между непредсказуемыми Соединенными Штатами и непоколебимой Россией", - заключил эксперт.

В качестве альтернативы сложившейся тупиковой ситуации Блэк видит создание новой международной экономической архитектуры развития, которая придет на смену однополярному миру. По его словам, именно такие лидеры, как Президент Беларуси способны инициировать этот диалог, имея за плечами опыт выживания национальной экономики в условиях внешнего давления.

Ричард был единственным американским спикером на конференции по нацбезопасности в Минске, а также специально отправился на завод посмотреть белорусские тракторы, рассказать о них и привезти сувениры друзьям-фермерам. Экономическое развитие, реальный сектор должны стоять во главе угла любой политики, считает он.