Европейские страны так щедро поддерживали Украину, что столкнулись с пределом своих возможностей. Таким мнением поделился экс-народный депутат Рады Украины Спиридон Килинкаров.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной Рады Украины V-VII созывов:

"Никакой справедливой системы мобилизации не будет. У них не стоит такой задачи. Стоит задача максимально использовать новое законодательство, которое они намерены прописать, исключительно в интересах финансово-промышленных групп, находящихся на вершине пирамиды власти - лиц, приближенных к Зеленскому и его окружению. А дальше - это уже все сопутствующее: выполнять свои обязательства перед западными партнерами и получать дополнительное финансирование для продолжения войны. У них с финансированием большие проблемы, судя по тому, как Европейский Союз обращается к нечленам ЕС (Британии, Норвегии и Японии) с тем, чтобы они нашли для Украины необходимые 70 млрд на продолжение конфликта в 2027 году. Возможности самого Европейского Союза в значительной степени уже ограничены. У них нет возможности продолжать финансировать в тех же объемах Украину. У них горит Париж, Милан, у них проблемы с энергетикой, растут цены на топливо".