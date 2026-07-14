Немецкая экономика переживает серьезный кризис. Отказ от дешевой российской энергии и давление на торговые связи с Китаем сделали свое дело. О том, что еще стоит за падением производства, рассказал эксперт.

Юрий Крупнов, председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития (Россия):

"Почему существуют большие экономические проблемы? Три понятные причины. Первая - это отказ от российских дешевых, относительно тех же американских, энергоносителей. Это фундаментальный фактор, немцы до сих пор, если говорить о промышленниках, не могут прийти в себя. Второй момент - Германию пытаются ломать через разлом ее связей с КНР, потому что Германия огромное количество производительных сил вынесла в Китай. Третий момент - это конец эпохи. Уже с 1991 года 35 лет прошло, глобальный капиталистический мир эти 35 лет в основном жил на развале СССР, на тех колоссальных запасах республик бывшего Советского Союза, где СССР создал выдающуюся хозяйственную систему. Фактически на этих запасах и жили все капиталистические страны".